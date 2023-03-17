У п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд в Нідерландах зсунув з мертвої точки процес щодо притягнення керівництва ворожої держави до відповідальності за злочини проти України. Власне, він видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про те, як це прокоментували громадяни України, зокрема, посадовці та активісти.

Дивіться також Що буде далі з Путіним після ордеру на арешт: деталі від Офісу генпрокурора

"Світ змінився": українські політики про ордер на арешт Путіна

Одними з перших, хто відреагував на це рішення суду в Гаазі, були представники Офісу Президента. Глава інституції Андрій Єрмак зазначив, що це лише початок, а його радник Михайло Подоляк констатував, що світ уже змінився.

Також він іронічно назвав лідера держави-терористки "стратегом" та перерахував, про що свідчить ця ініціатива МКС:

це сигнал російським елітам стосовно того, що на них очікує – статус-кво вберегти не вдасться;

це початок кінця Росії у тому вигляді, в якому вона існує на теперішній політичній арені;

це запуск безпосередньої юридичної процедури, наслідки якої ми дізнаємось уже зовсім згодом.

Разом з тим прем'єр-міністр нашої держави Денис Шмигаль констатував, що цей ордер виданий саме через викрадення окупантами українських дітей. Також, з його слів зрозуміло, що справедливість невдовзі восторжествує.

Це вагомий крок до справедливості. Адже саме Путін відповідальний за цей та інші злочини агресії. Очільник держави-терориста має обов'язково постати в суді та відповісти за всі скоєні злочини проти України,

– написав він.

Про викрадення загарбниками українських дітей неодноразово заявляв український омбудсмен Дмитро Лубенець. Після оприлюднення цієї новини щодо потенційного арешту Путіна він уточнив, що підозра у справі викрадення наших дітей з окупованих територій оголошена, окрім того, такій собі Марії Львовій-Бєловій. Вона є уповноваженою з прав дітей в Росії. Вказані особи є підозрюваними у скоєнні міжнародного злочину – незаконній депортації українських дітей. Це історичне рішення, яке є лише початком на шляху притягнення винних до відповідальності. Поряд з Україною весь цивілізований світ, і ми разом стоїмо на стороні справедливості,

– написав Лубінець. Він наголосив, що станом на 17 березня відомо, за даними Національного інформаційного бюро, що ворожа держава депортувала 16 226 дітей, однак ці цифри можуть бути більшими. На щастя, 308 дітей уже вдалося повернути.

Як Росія краде українських дітей / Картинка 24 Каналу

Секретар РНБО Олексій Данілов заакцентував у своєму повідомленні на тому, що "цей ордер на арешт московського диктатора – це не що інше, як викреслення Путіна з історії". За його словами, шлях злочинця логічний і передбачуваний, а "гарантом доставки підозрюваного на лаву підсудних є Збройні Сили України".

Глава Міністерства реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук назвала цю ініціативу першими серйозними кроками.

Окрім того, мер Львова Андрій Садовий згадав, що поруч з судом в Гаазі на міжнародній арені існує Організація Об'єднаних Націй. Власне, поки ООН "не бачить" геноциду в Україні.

Масові вбивства, зґвалтування, депортації дітей і заборона їм згадувати власних батьків і українську мову — це для ООН не аргумент. Регулярні заклики до повного винищення нашої нації – теж не аргумент,

– написав міський голова.

Він також запросив голову слідчої комісії ООН Еріка Мьосе до Львова до медичних центрів. Очевидно, там він матиме змогу поговорити з живими свідками російських звірств, від розповідей яких волосся стає дибки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що "колеса справедливості крутяться". Він привітав рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове переміщення українських дітей.

Очільник Міністерства культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав це рішення МКС історичним. Він проінформував, що світ починає визнавати Путіна міжнародним злочинцем:

"Це важливий крок для притягнення злочинців до відповідальності. Світ побачив, що російський режим є злочинним. За кожного вбитого, депортованого та скаліченого українця доведеться відповідати. Відповідальність та покарання невідворотні", – також додав він.

"Крок до реальної відповідальності": реакція активістів та громадськості

Український блогер та активіст Сергій Стерненко наголосив, що рішення про ордер на арешт не означає, що Путіна заарештують вже завтра. Однак це є реальним кроком до того, аби притягнути керівництво ворожої держави до відповідальності.

Ні, Путіна не заарештують завтра. Ні, він не буде післязавтра у в'язниці. Але ордер на його арешт – це один з кроків до реальної відповідальності. Цікаво буде побачити, хто з цивілізованих держав з ним буде йти на переговори, зважаючи на факт ордера про арешт. Рішення дуже хороше і на перспективу нам тільки допоможе,

– констатував Стерненко.

Водночас засновник юридичної компанії "Міллер" та захисник, що зазнав важкого поранення на фронті, Масі Наєм написав, що "поки експерти з міжнародного права сплять", прокидається адвокатка компанії "Міллер".

Власне, йдеться про юристку Ольгу Веретільник. У своєму фейсбуку вона натякнула, що їй якраз-таки варто "позбавитись від цієї жахливої роботи та відвезти діда (Путіна) за адресою Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, Гаага, Нідерланди".

Окрім того, один з лідерів українського волонтерського руху Ігор Лачен у своєму телеграм-каналі не без гумору написав: "Тепер Путін максимум куди зможе поїхати це Іран, Африка та Білорусь, але гадаю що він буде залишатись тепер тільки у бункері".

"Це не має жодного значення": цинічна позиція Кремля

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова після оприлюднення новини про дозвіл на орден на арешт Путіна цинічно заявила, що для її держави це не має ніякого значення. Посадовиця назвала цю ініціативу нікчемною, а сам ордер – "рецептом на арешт".

За її словами, Росія не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Тому й "нібито" президента її терористичної держави Владіміра Путіна ніхто фізично не заарештує. Однак всі притомні люди розуміють, що це не так.