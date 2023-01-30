Відомо, що через війну Масі Наєм втратив око ще влітку 2022 року. У неділю, 29 січня, у своїх соціальних мережах він поділився з підписниками інформацією щодо того, як себе почуває після операції.

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"Важко вночі"

За словами Масі, йому важко спиться вночі, оскільки снодійне погано працює. Не виходить йому навіть повернутись на один бік через те, що "ліва ріка у трубочках і права рука у трубочках". Також він відчуває біль на одній з ніг, тому що "звідти теж щось вирізали".

Ну й голова, але вона не так гостро болить. Вночі домовляюсь зі собою акцентувати увагу на чомусь одному, що не сильно підіймали хвилі. Хоч в голову приходить чи то звільнення співробітника, чи то нарада щодо ВЛК (військово-лікарської комісії – 24 Канал),

– написав Масі.

Він зауважив, що понад 15 хвилин шукав пульт з кнопкою виклику пані медсестри, адже хотів в туалет, однак цього сам точно не зміг би зробити.

Вирішив пост написати, відволічусь. Дякую вам за підтримку. Я шокований. І в найтяжчий час тримаю в руках листівку від дівчини. І думку, що за таке суспільство варто воювати. І дякую моєму брату і сестрі. Без вас я б давно здався,

– додав поранений боєць.

Окрім того, він наголосив, що це все дуже добре запам'ятає. Він ненавидить росіян та дякує всім тим, хто продовжує їх спиняти.

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До цієї теми нагадаємо, що восени 2022 року Масі Наєм знявся у фотосесії для бренду Indposhiv. Світлини захисника та адвоката облетіли мережу, не залишивши байдужим нікого.

Варто також сказати, що стан Масі довгий час був досить нестабільний після поранення та потрапляння в лікарню. Власне, в медичному закладі захисник перебував майже 3 місяці. Його виписали лише 26 серпня.