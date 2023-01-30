Известно, что из-за войны Маси Наем потерял глаз еще летом 2022 года. В воскресенье, 29 января, в своих социальных сетях он поделился с подписчиками информацией о том, как себя чувствует после операции.

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"Трудно ночью"

По словам Маси, ему тяжело спится ночью, поскольку снотворное плохо работает. Не получается ему даже вернуться на одну сторону из-за того, что "левая река в трубочках и правая рука в трубочках". Также он чувствует боль на одной из ног, потому что "оттуда тоже что-нибудь вырезали".

Ну и голова, но она не так остро болит. Ночью договариваюсь с собой акцентировать внимание на чем-то одном, не сильно поднимающем волны. Хоть в голову приходит то увольнение сотрудника, то ли совещание по ВВК (военно-врачебной комиссии – 24 Канал),

– написал Массе.

Он отметил, что более 15 минут искал пульт с кнопкой вызова госпожи медсестры, ведь хотел в туалет, однако этого сам точно не смог бы сделать.

Решил пост написать, отвлекусь. Благодарю вас за поддержку. Я в шоке. И в самое тяжелое время держу в руках открытку от девушки. И мнение, что за такое общество следует воевать. И благодарю моего брата и сестру. Без вас я бы давно сдался,

– добавил раненый боец.

Кроме того, он отметил, что это все очень хорошо запомнит. Он ненавидит россиян и благодарит всех тех, кто продолжает их останавливать.

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К этой теме напомним, что осенью 2022 года Маси Наем снялся в фотосессии для бренда Indposhiv. Фотографии защитника и адвоката облетели сеть, не оставив равнодушным никого.

Следует также сказать, что состояние Маси долгое время было достаточно нестабильным после ранения и попадания в больницу. Собственно, в медицинском заведении защитник находился почти 3 месяца. Его выписали только 26 августа.