Найем получил ранение еще в июне. Он некоторое время был в коме, однако смог прийти в себя, благодаря профессионализму медиков и своевременном оказании помощи.

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Массеи Найема выписали из больницы

После того как Маси Найем вышел из комы, он рассказал, что потерял на фронте один глаз, а на другой видит плохо. Военный ориентировочно 3 месяца находился в больнице, а 26 августа написал в твиттере, что его выписали.

Сегодня в 18:34 меня выписали из больницы. Страшно быть дома самому, потому что не знаю, когда потребуется помощь. И потому, что ночью совсем плохо видно,

– отметил боец.

Он добавил, что все-таки страшнее было чувствовать рядом смерть.

"С другим легко справиться. Благодаря вашей поддержке и родным", – подытожил Найем.

Заметьте Очень болит место, где был глаз, – Маси Найем рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения

Кратко о Маси Найеме

Маси Найем – украинский адвокат, общественный деятель и основатель юридической компании Миллер.

Его брат – политик, экснардеп и блоггер Мустафа Найем.

Маси Найем защищал интересы "Телебачення Торонто". Кроме этого, он был адвокатом Ульяны Супрун, Дениса Бигуса, свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, а также одним из защитников Сергея Стерненко.

В 2015 – 2016 годах Найем защищал Украину в рядах ВСУ. Был в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне. О своей жизни на фронте рассказывал в соцсетях.

Бойца демобилизовали в октябре 2016 года. С Донбасса вернулся с собакой по кличке Бармалей. Четвероногого друга Найем называл "авдеевским борзым".

После полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Найем вернулся на фронт защищать государство.

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