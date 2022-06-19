Мужчина рассказал полностью весь свой путь от ранения, чтобы показать, насколько много усилий приложили к спасению. Он решил поблагодарить всех врачей в день медицинского работника, потому что они сделали очень много.

Ранее Очень болит место, где был глаз, – Маси Найем рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения

Благодаря брату восстановил хронологию спасения

Найем написал, что помнит момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Однако людей не видел, поскольку все лицо тогда было залито кровью. Однако его брат Мустафа Наййем помог идентифицировать каждого, благодаря кому выжил Маси.

Сначала спасали медики-добровольцы

С места боевых действий в Славянск его довезли благодаря сослуживцу с позывным "Байкером". Там уже сделали все для стабилизации состояния местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы имени Николая Пирогова.

Что такое добровольческий госпиталь



Это крупнейшая украинская неправительственная организация медиков-добровольцев. Она оказывает помощь раненым на фронте.



Специалисты добровольческого госпиталя сотрудничают с Минобороны, Минздравом, Генштабом ВСУ и СНБО.

В следующую больницу везли врачи международной организации

После первой помощи Масси нужно было доставить в больницу в Краматорске. Это сделала команда международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station (MOAS). Их команда в Украине насчитывает около 20 экипажей реанимобилей, одним из которых и везли бойца. Все экипажи в Украине координируются группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром.

В Краматорске уже сделали первую операцию. Ее проводила команда на базе третьей медицинской роты:

начальник медицинской службы, майор Степан Андрийцев;

начальник операционного отделения медицинской роты, капитан Виталий Маланчук;

ординатор, капитан Иван Крашевский;

врач-анестезиолог Инна Посавнича.

Последним пунктом назначения было Днепр

Впоследствии этот экипаж MOAS уже повез Найема в Днепр. Эвакуацией пациента из Донбасса занималась команда, в которую входил водитель-украинец Тарас, парамедик Виктор из Турции и анестезиолог из Польши. Пациент отметил, что у Тараса тогда был День рожденья.

В Днепре же раненого защитника уже приняла команда главврача больницы Мечникова Сергея Рыженкова. Саму же операцию делал заведующий отделением нейрохирургии Андрей Сирко.

Поэтому сегодня публично и каждый день о себе, молча, я буду благодарить всех, кто помог меня спасти. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Еще раз благодарю вас, что я жив!

– написал Найем.

О том, что мужчину тяжело ранили на фронте , стало известно 5 июня. Он определенное время был в коме , однако смог прийти в себя, благодаря профессионализму медиков и своевременному оказанию помощи. Впоследствии он уже сам рассказал в соцсетях, что потерял один глаз , а на другой видит плохо.

Как стало известно о ранении Найема: смотрите видео