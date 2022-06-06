На другой – видит плохо. О своем состоянии Найем рассказал сам.

Ранее На фронте тяжело ранили Маси Найема: его срочно везут в Днепр на операцию

Найем все помнит и уже шутит

Раненый рассказал, что больше переживает за своего друга, он все еще находится в коме.

Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь,

– отметил Найем.

В комментариях под сообщением люди желают Маси скорейшего выздоровления. Его брат Мустафа Найем посетил раненого. Рассказал, что он все помнит и шутит. Уверил, что Маси вылечат и поставят на ноги.

"Живым он мне нравится гораздо больше", – пошутил Мустафа Найем.

Что известно о ранении Найема

О тяжелом ранении Маси Найема стало известно 5 июня. Его сразу повезли на операцию в Днепр – в больницу имени Мечникова.

Мустафа Найем рассказал, что у брата тяжелое ранение головы и глаза. Он был в коме, иногда приходил в себя. Его состояние было стабильным.

Утром 6 июня раненого прооперировали. Найем находился в медикаментозном сне. Тогда сообщили также о множественных переломах костей и внутричерепной гематоме у мужчины.

Кто такой Маси Найем

Это известный украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер". Он занимался громкими делами: защищал интересы Телевидения Торонто в иске от Мунтяна, был адвокатом свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, адвокатом украинского журналиста Дениса Бигуса по делу Гладковского, а также одним из защитников Сергея Стерненко.

Оказывал правовую помощь ветеранам войны русско-украинской войны. В частности, Роману Ханенко, Инне Грищенко и Валерию Чибинееву.

На фронт в 2022 году попал не в первый раз. Адвокат уже служил в АТО в 2015-2016 годах. Он воевал на одном из самых трудных участков – на Авдеевской промзоне. Демобилизовали его в 2016 году.

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