Чоловік розповів повністю весь свій шлях від поранення, щоб показати наскільки багато зусиль доклали до порятунку. Він вирішив подякувати всім лікарям у день медичного працівника, бо вони зробили справді дуже багато.

Раніше Дуже болить місце, де було око, – Масі Найєм розповів про свій стан після важкого поранення

Завдяки братові відновив хронологію порятунку

Найєм написав, що пам'ятає мить поранення та кілька моментів при транспортуванні. Проте людей не бачив, оскільки все обличчя тоді було залите кров'ю. Проте його брат Мустафа Наййєм допоміг ідентифікувати кожного, завдяки кому вижив Масі.

Спершу рятували медики-добровольці

З місця бойових дій до Слов'янська його довезли завдяки товаришу по службі з позивним "Байкер". Там вже зробили все для стабілізації стану місцеві лікарі та співробітники Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Що таке добровольчий шпиталь



Це найбільша українська неурядова організація медиків-добровольців. Вона надає допомогу пораненим на фронті.



Фахівці добровольчого шпиталю співпрацюють із Міноборони, МОЗ, Генштабом ЗСУ та РНБО.

До наступної лікарні везли лікарі міжнародної організації

Після першої допомоги Массі потрібно було доставити до лікарні в Краматорську. Це зробила команда міжнародної гуманітарної організації Migrant Offshore Aid Station (MOAS). Їхня команда в Україні налічує майже 20 екіпажів реанімобілів, одним з яких і везли бійця. Всі екіпажі в Україні координуються групою іноземців на чолі з двома афганцями з Кабулу – Саїдом та Заміром.

У Краматорську вже зробили першу операцію. Її проводила команда на базі третьої медичної роти:

начальник медичної служби, майор Степан Андрійців;

начальник операційного відділення медичної роти, капітан Віталій Маланчук;

ординатор, капітан Іван Крашевський;

лікар-анестезіолог Інна Посавнича.

Останнім пунктом призначення було Дніпро

Згодом той самий екіпаж MOAS вже повіз Найєма до Дніпра. Евакуацією пацієнта з Донбасу займалася команда, до якої входив водій-українець Тарас, парамедик Віктор з Туреччини та анестезіолог з Польщі. Пацієнт зазначив, що у Тараса тоді був День народження.

У Дніпрі ж пораненого захисника прийняла вже команда головного лікаря лікарні Мечнікова Сергія Риженкова. Саму ж операцію робив завідувач відділення нейрохірургії Андрій Сірко.

Тому сьогодні публічно і кожен день про себе, мовчки, я дякуватиму всім, хто допоміг мене врятувати. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Ще раз дякую вам, що я живий!

– написав Найєм.

Про те, що чоловіка важко поранили на фронті стало відомо 5 червня. Він певний час був у комі, проте зміг прийти до тями, завдяки професіоналізму медиків і вчасному наданню допомоги. Згодом він вже сам розповів у соцмережах, що втратив одне око, а на інше бачить погано.

До теми – як стало відомо про поранення Найєма: дивіться відео