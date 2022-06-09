Відповідну інформацію боєць написав у фейсбуці. Про це він повідомив 9 червня.

Зауважте Одного ока більше ніколи не буде, – Масі Найєм прийшов до тями

Поранений Масі Найєм розповів про свій стан здоров'я

Спочатку військовослужбовець всім подякував.

Я не можу довго говорити, чи переписуватись. Бо в мене дуже болить голова – місце, де було око. Та маєте знати, що всі ваші слова, думки, молитви – допомогли: я чудом живий,

– розповів Найєм.

Військовослужбовець додав, що це чудо. Також пояснив, що кому треба – за пару днів напише, як можна з побачитись.

Проте сказав також, що йому потрібен час на відновлення і повернення до життя.

"Дякую ще раз. Я щасливий, що живий. Це все варто було, бо я не хочу жити в "русском мире". Навіть з двома очима", – розповів Найєм.

Коротко про поранення Найєма

5 червня Масі Найєм отримав поранення на Сході. Він отримав травму голови. Олег Сєнцов повідомив, що боєць важкопоранений, його везли в лікарню у Дніпрі.

У цей же день стало відомо, що Масі Найєм впав у кому. Мустафа Найєма подякував всім за допомогу, а також пояснив, що у його брата тяжке поранення голови та ока. Він був у комі, проте іноді приходив до тями. Лікарі повідомили, що його стан стабільний. Тоді український захисник та адвокат був в обласній лікарні імені Мечнікова, його готували до операції.

6 червня Масі Найєм прийшов до тями та написав пост у фейсбуці. Він розповів, що більше переживає за свого друга, він все ще перебуває в комі. Про себе ж додав, що одного ока в нього більше ніколи не буде.

7 червня політик Мустафа Найєм подякував усім людям, які доклали та докладають усіх зусиль для того, щоб захисник України Масі Найєм встав на ноги. Зокрема брат пораненого написав: "Глибокий уклін вам усім – хто його підібрав, надав першу допомогу, довіз до лікарів, стабілізував, доставив до клініки, прооперував і зараз робить все, щоб допомогти йому пережити перші, найнебезпечніші дні після операції".

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