Брат Мустафи Найєма, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, отримав важке поранення на фронті. Як розповів Мустафа, життя Масі досі перебуває під загрозою.

До теми Розстрілювали з особливою жорстокістю, – Подоляк про журналістів, яких вбили росіяни

Життя Масі Найєма було на волосині

Наразі медики з лікарні Мечникова роблять усе, щоб поранений воїн одужав.

Хочу подякувати всім, хто допомагає моєму братові вибратися з того світу. Глибокий уклін вам усім – хто його підібрав, надав першу допомогу, довіз до лікарів, стабілізував, доставив до клініки, прооперував і зараз робить все, щоб допомогти йому пережити перші, найнебезпечніші дні після операції,

– написав Мустафа Найєм.

Також він висловив сподівання, що обов'язково зустрінеться з кожним, хто супроводжував брата на операційний стіл і подякує особисто.

Я знаю, що ви виконували свій обов'язок. Тепер я і всі наша сім'я у неоплатному боргу перед вами.

Життя Масі було на волосині і все ще перебуває під загрозою. Але якби не всі ви, я не зміг би знову взяти його за руку і сказати, що люблю,

– додав він.

Захисник отримав важке поранення на фронті

5 червня стало відомо, що Масі Найєма важко поранили в голову і він перебуває в комі. Його доставили до обласної лікарні Мечнікова у Дніпрі. 6 червня Масі Найєм прийшов до тями і розповів, що одного ока більше ніколи не матиме. Але більше переживає за свого друга, який все ще перебуває в комі.

Його брат Мустафа Найєм відвідав пораненого та повідомив, що він все пам'ятає та вже навіть жартує. Усі, хто знають Масі, переконані, що його вилікують та поставлять на ноги.

Масі Найєм захищав українців не лише на фронті

Масі Найєм – відомий український адвокат, правозахисник та засновник юридичної компанії Міллер. Він захищав інтереси ютуб-каналу "Телебачення Торонто", був адвокатом Уляни Супрун, Дениса Бігуса, свідків-друзів Катерини Гандзюк, а також захищав Сергія Стерненка.

При цьому Найєм надавав правову допомогу ветеранам війни Росії з Україною.

Сам Масі Найєм теж вже не вперше на фронті. У 2015 – 2016 роках він також захищав Україну й був в одній з найгарячіших на той час точок – Авдіївській промзоні. Був демобілізований у жовтні 2016 року. З Донбасу повернувся з собакою на кличку Бармалей, яку називав "авдіївським борзим".

17 квітня він повідомив про своє повернення до лав ЗСУ. При цьому він додав, що нарешті знайшов спокій. Згодом він написав, що йому дуже добре там, де служить, а "обстріли бувають, але всі мимо".

До теми – з Бахмута вдалося евакуювати людей: дивіться відео