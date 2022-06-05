Інформацію також підтвердив Олег Сенцов. Деталей наразі не розкривають.

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Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за тебе,

– заявив Сенцов.

Найєм повернувся до лав ЗСУ у квітні

Про повернення до лав ЗСУ Найєм повідомив у соцмережі 17 квітня. Тоді він зауважив, що нарешті знайшов спокій. Найєм додав, що взяв з собою на фронт ще непрочитану книжку та думки про світле майбутнє.

Згодом він зізнався, що йому дуже добре там, де служить.