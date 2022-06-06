Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Для сучасної Росії свобода слова є "чистою отрутою".

До теми Зеленський назвав журналістів, яких вбила Росія: розповів про обставини загибелі кожного

За словами Подоляка, російська сторона щиро ненавидить справжню журналістику, адже вона заважає пропаганді промивати людям мізки брехнею.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули вже 32 журналістів. Частину було розстріляно з особливою жорстокістю,

– зазначив радник глави ОПУ.

Зеленський назвав журналістів, яких вбила Росія

З нагоди Дня журналіста Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа і членам їхніх родин. Мовиться про журналістів, які загинули через повномасштабну війну, розв'язану Росією.

Президент згадав імена та обставини загибелі всіх тих, хто боровся на інформаційному фронті за Україну, але загинув від російської агресії.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття усім рідним загиблих журналістів, які захищали нашу державу на інформаційному фронті та безпосередньо на території бойових дій. Вічна світла пам'ять кожному!

Де найбільше постраждали журналісти

За даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули вже 32 журналістів. Ще 16 представників медіа були поранені.

Зокрема, постраждали представники українських, американських, британських, чеських, данських ірландських, литовських, швейцарських, французьких ЗМІ та журналісти з ОАЕ. Найбільше постраждали ті журналісти, які перебували у Київській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Варто зауважити, що російські окупанти також обстріляли 9 телевеж й телерадіокомпаній.

Життя за Україну віддав журналіст 24 каналу

У боях на фронті загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник, який мужньо боронив українські землі від окупантів. Він помер 23 березня на Луганщині. Вперше на захист української землі Юрій став у 2014 році.

Як тільки почалася повномасштабна війна Росії проти України, він заявив, що піде на фронт, й одразу з'явився у військкоматі.

Юрій був талановитим фотографом та автором багатьох проєктів. Він поліг на полі бою, віддавши для перемоги України найдорожче – власне життя.

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