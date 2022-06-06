Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Для современной России свобода слова есть "чистый яд".

Зеленский назвал журналистов, которых убила Россия: рассказал об обстоятельствах гибели каждого

По словам Подоляка, российская сторона искренне ненавидит настоящую журналистику, ведь она мешает пропаганде промывать людям мозги ложью.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 32 журналиста. Часть была расстреляна с особой жестокостью,

– отметил советник главы ОПУ.

Зеленский назвал журналистов, которых убила Россия

В честь Дня журналиста Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским работникам медиа и членам их семей. Речь идет о журналистах, погибших из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Президент упомянул имена и обстоятельства гибели всех, кто боролся на информационном фронте за Украину, но погиб от российской агрессии.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования всем родным погибших журналистов, защищавших наше государство на информационном фронте и непосредственно на территории боевых действий. Вечная светлая память каждому!

Где больше всего пострадали журналисты

По данным Офиса генпрокурора , с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 32 журналиста. Еще 16 представителей медиа были ранены.

В частности, пострадали представители украинских, американских, британских, чешских, датских ирландских, литовских, швейцарских, французских СМИ и журналисты из ОАЭ. Больше всего пострадали журналисты, которые находились в Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что российские оккупанты также обстреляли 9 телебашен и телерадиокомпаний.

Жизнь за Украину отдал журналист 24 канала

В боях на фронте погиб оператор 24 канала Юрий Олейник, мужественно защищавший украинские земли от оккупантов. Он скончался 23 марта в Луганской области. Впервые в защиту украинской земли Юрий стал в 2014 году.

Как только началась полномасштабная война России против Украины, он заявил, что уйдет на фронт и сразу появился в военкомате.

Юрий был талантливым фотографом и автором многих проектов. Он полег на поле боя, отдав для победы Украины самое дорогое – собственную жизнь.

Зеленский поздравил журналистов и вспомнил тех, кто погиб: смотрите видео