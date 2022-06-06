Журналисты как никто лучше всех знают, что такое цена слова и что такое цена времени, особенно во время войны. Об этом отметил в обращении глава государства, сообщает 24 канал.

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В День журналиста Зеленский поблагодарил всех медийщиков, что они как Вооруженные Силы журналистов защищают наше государство и несут людям правду, информацию, очень мощные веские смыслы, которые могут стать для Украины большим преимуществом в этой борьбе, которой мы точно победим.

"Хочу поблагодарить всех тех, кто все эти 103 дня, все 8 лет не только талантливо, а от сердца и человечно выполнял свою работу - как в кадре, так и вне его", - подчеркнул Зеленский.