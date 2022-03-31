Парень – ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. Однако на этот раз война России против Украины унесла его жизнь. "Шкипер" погиб во время боев в Киевской области.

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Денис занимался общественной деятельностью и возглавлял Нацкорпус в Днепре. В довоенной жизни был ультрасом "Днепра", писал песни и создавал лозунги. Когда в Украине началось полномасштабное вторжение России, молодой человек встал на защиту Украины.

На Днепропетровщине простились с Денисом Котенко / Фото Суспільне

Из-за любви к футболу, сначала друзья почтили память Дениса на стадионе его любимой футбольной команды. Там же устроили камерную церемонию.

Друзья почтили память Дениса на стадионе Днепра | Фото ОВА

"Шкипер" занимался патриотическим воспитанием детей. Готов был отдать все ради родной страны. Изучал журналистику, историю. Являлся одним из лидеров нашего футбольного движения. Стадион – очень знаковое для него место,

– сказал собрат погибшего защитника Кирилл.

Денис Котенко погиб в боях на Киевщине / Фото Суспільне

У бойца осталась жена и маленький сын, которому исполнится два года.

Война унесла жизнь светлого, талантливого человека. Когда раздался первый взрыв, он сказал, что хочет вступить в ряды Вооруженных Сил. Такие парни становятся ангелами-хранителями Украины,

– поделилась министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

У погибшего бойца осталась жена и маленький сын / Фото Суспільне