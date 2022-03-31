Хлопець – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. Проте цього разу війна Росії проти України забрала його життя. "Шкіпер" загинув під час боїв на Київщині.

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Денис займався громадською діяльністю і очолював Нацкорпус у Дніпрі. У довоєнному житті був ультрасом "Дніпра", писав пісні та створював гасла. Коли в Україні розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, хлопець став на захист України.

На Дніпропетровщині попрощались із Денисом Котенком / фото Суспільне

Через любов до футболу, спершу друзі вшанували пам’ять Дениса на стадіоні його улюбленої футбольної команди. Там же влаштували камерну церемонію.

Друзі вшанували пам’ять Дениса на стадіоні Дніпра / фото ОВА

"Шкіпер" займався патріотичним вихованням дітей. Готовий був віддати все заради рідної країни. Вивчав журналістику, історію. Був одним із лідерів нашого футбольного руху. Стадіон дуже знакове для нього місце,

– сказав побратим загиблого захисника Кирило.

Денис Котенко загинув у боях на Київщині / фото Суспільне

У бійця залишилася дружина і маленький син, якому виповниться два роки.

Війна забрала життя світлої, талановитої людини. Коли пролунав перший вибух, він сказав, що хоче вступити до лав Збройних сил. Такі хлопці стають янголами-охоронцями України,

– поділилась міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

У загиблого бійця залишилася дружина і маленький син / фото Суспільне

Ще з одним бійцем полку "Азов" прощались сьогодні, 31 березня. Богдан Хохленков загинув у боях за Маріуполь.