В материале 24 канал собрал поздравления от украинских военных, руководства государства, ведомств, а также общественных деятелей. Самые меткие слова читайте ниже.

К теме Вы рядом с нами на одном фронте, – Воздушные силы поздравили журналистов с профессиональным праздником

Информация всегда была мощным оружием, – Воздушные силы ВСУ

В воздушных силах ВСУ отметили, что вместе с военными журналисты стоят на одном фронте. Несмотря на то, что оружие – разное, и медийщики и защитники борются за одно – свободу для Украины. Хотя иногда представители СМИ меняют клавиатуру и микрофон на автомат, и становятся на непосредственную защиту родной земли.

Мы знаем случаи, когда успешные журналисты стали в ряды Вооруженных Сил с первых дней войны. Слава и вечная память журналисту Александру Махову, ровно месяц назад героически погибшему, защищая родную Луганскую область,

– написали в Воздушных силах.

Защитники украинского неба напомнили, что информация всегда была оружием массового поражения. Ею активно в течение многих лет пользовался враг, так что нужно ему противостоять.

Генштаб опубликовал видео с работой журналистов на войне

Генштаб ВСУ поблагодарил медийщиков за их труд и обнародовал видео, которое демонстрирует как важна и одновременно опасна работа журналиста на войне – под пулями и артобстрелами.

Обратите внимание! В Генштабе подчеркнули, что с начала российского нападения совершено 283 преступления против журналистов. 32 из них погибли.

Смотрите видео от Генштаба:

Журналисты доносят до мира миллионы голосов войны

В Минобороны отметили, что журналисты доносят до мира миллионы голосов нашей освободительной войны. Микрофоны, камеры и фотоаппараты – это первая линия обороны.

Россия не достигла целей и проиграла первые битвы информационной войны благодаря честной, принципиальной и самопожертвованной работе медийщиков.

– написали в профильном ведомстве.

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Вы первыми показали миру лицо героев, – Наев

В напряженное время войны записал приветствие для журналистов и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил важность работы СМИ.

Вы первыми показали миру лицо героев, рассказали об их мужестве и самопожертвовании в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодаря вам цивилизованный мир увидел всю боль, страдания и мучения детей, женщин, пожилых людей,

– отметил Наев.

Посмотрите поздравления Сергея Наева:

Как украинских журналистов поздравляли с поля боя

Наверное, самыми ценными для украинских журналистов стали приветствия воинов с поля боя. Бригады, которые сейчас сражаются с врагом за каждый сантиметр украинской земли, нашли несколько теплых слов для медийщиков.

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода:

Бронежилет с надписью PRESS не защищает от артиллерии и авиации, однако свидетельствует о мужестве профессии. Военные призвали журналистов освещать правду и беречь себя на войне.

Бронежилет с надписью PRESS не защищает от артиллерии и авиации, однако свидетельствует о мужестве профессии. Военные призвали журналистов освещать правду и беречь себя на войне. 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко:

"Вы тот мост, который объединяет две параллельные реальности, которые на протяжении длительного времени существуют в обществе. Благодаря вашей работе, самоотверженной и профессиональной, весь мир знает о том, что оккупант творит на нашей земле".

"Вы тот мост, который объединяет две параллельные реальности, которые на протяжении длительного времени существуют в обществе. Благодаря вашей работе, самоотверженной и профессиональной, весь мир знает о том, что оккупант творит на нашей земле". 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого:

Воины поблагодарили медийщиков за то, что в самое тяжелое время для украинского народа остаются поддержкой. Каждый приезд журналиста на передовую – это новое знакомство и дружба.

Воины поблагодарили медийщиков за то, что в самое тяжелое время для украинского народа остаются поддержкой. Каждый приезд журналиста на передовую – это новое знакомство и дружба. 26 артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича:

В бригаде отметили, что это праздник общенародный, ведь современное общество не может существовать без информации. Военный журналист – это воин, стоящий на линиях разграничения правды и лжи в информационном пространстве.

Советуем посмотреть – видео поздравления журналистам от ГСЧС

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Правда сильнее вражеской пропаганды, – СБУ

В Службе безопасности Украины отметили, что Россия атакует весь мир своей пропагандой. Однако правда будет всегда сильнее российской пропаганды. Репортажи и кадры являются веским доказательством преступлений России против Украины.

Поздравления от власти и организаций

В Верховной Раде Украины тоже отметили мощь силы информации. Парламент призвал журналистов уничтожать врага бок о бок с украинскими бойцами.

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута отметил, что враг активно использует пропаганду, однако украинские граждане верят украинским журналистам. В частности, медийщики помогают всему миру узнать правду о страшных событиях в Украине, в частности, в Херсонской области.

Руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева отметила, что многие представители СМИ остались работать в прифронтовой зоне и, не теряя силы духа, каждый день наполняют свои ленты новостями. У журналистов нет выходных и праздников, так что Замазеева пожелала медийщикам следующего мирного года.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже поблагодарил журналистов за труд. Он заверил, что все журналисты остались работать в регионе.

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Смелость является физической и перед собственной совестью, – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал, что смелость бывает физическая – перед личной опасностью и перед собственной совестью. Вместе это составляет мужество, которое демонстрируют журналисты, чтобы осветить войну в Луганской области.

Отдельное уважение луганским журналистам, которые отложили "перо" и взяли в руки оружие. Для них слова "вести с фронта" сегодня имеют прямой смысл,

– добавил Гайдай.

Видео ко Дню журналиста от Сергея Гайдая:

Фото журналистов, убитых российскими оккупантами / Фото из телеграм-канала Сергея Гайдая

Сегодня этот день совсем другой, чем год или два назад, – глава Союза журналистов

Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что этот праздник – другой, чем когда-либо было до этого. Журналисты вынуждены воевать, кто с оружием в руках, а кто – информацией.

К сожалению, правда стоит дорого. Эта правда унесла уже 32 жизни наших коллег-медийщиков. Сегодня мы не только чтим их память, но и должны помочь их семьям и сделать все, чтобы убийцы были наказаны, а их подвиг навсегда остался в истории,

– написал Томиленко.

Свою жизнь за Украину отдал и оператор 24 канала Юрий Олийнык

В боях за Украину погиб и оператор 24 канала Юрий Олийнык. Нашего коллеги не стало 23 марта в Луганской области. На войну Юрий пошел во второй раз: впервые он встал на защиту Родины в 2014 году. Когда враг ступил на украинскую землю 24 февраля, то в этот же день Юра был в военкомате – вопроса – идти или не идти – для него не было.

Талантливый фотограф, автор многих проектов и до беспамятства влюбленный в горы – он пал на поле боя, отдав самое дорогое для победы Украины.

Вечная память и низкий поклон нашим коллегам, которые погибли в войне за украинскую свободу.

Больше о нашем коллеге Оператор 24 канала Юрий Олийнык погиб в бою в Луганской области

Видео памяти погибшего оператора 24 канала Юрия Олийныка: