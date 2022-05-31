Информацию о смерти журналиста подтвердил французский президент Эммануэль Макрон, передает 24 канал. Теперь Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование из-за трагической гибели журналиста Фредерика Леклерк-Имхоффа.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Северодонецке исчезли 3 врачей, их авто расстреляно, – Гайдай

Об этом сообщила Министерство иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Погиб при освещении информации

Смерть Фредерика Леклера-Имхоффа, журналиста BFMTV, убитого сегодня (30 мая - 24 канал) во время освещения операции по эвакуации украинцев вблизи Северодонецка, шокирует. Я осуждаю ее и выражаю соболезнования ее семье и коллегам,

– отметила Колонна.

Также глава МИД подчеркнула, что на срочном проведении расследования и отметила, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность во всем мире свободе печати и защиты журналистов, а также всех, чье высказывание способствует свободной информации и общественным дебатам.

Напомним, что Фредерик Леклерк-Имхофф во время эвакуации людей в Луганской области в понедельник, 30 мая, получил смертельное ранение осколком в шею. Российские кафиры обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать 10 мирных жителей из зоны боевых действий под Северодонецком.

Известно, что в этом же авто ехал полицейский, но его жизнь спасла каска. Из-за циничного обстрела вчера эвакуацию из Луганщины официально остановили.

В МИД Украины подчеркнули, что список преступлений России против работников СМИ, в том числе и мировых, продолжает расширяться. Представитель министерства Олег Николенко подчеркнул, что Украина решительно осуждает убийство французского журналиста.

Реакция на трагедию президента Франции

Комментируя гибель журналиста, Макрон написал, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".

"Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", – отметил Макрон.

Ситуация в Северодонецке

Добавим, что российские захватчики пытаются захватить Северодонецк в Луганской области, там за город продолжаются тяжелые бои. По информации американского Института изучения войны, захват Северодонецка не имеет никакой важной выгоды для России. Однако россияне все же пытаются взять контроль над городом, ведь тогда Кремль сможет использовать его для того, чтобы показать хоть какую-то свою "победу", заявляя о полном захвате Луганской области.

Вас может заинтересовать – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: видео