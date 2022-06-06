У матеріалі 24 канал зібрав привітанння як від українських військових, керівництва держави та відомств, а також громадських діячів. Найвлучніші слова читайте нижче.

До теми Ви поруч із нами на одному фронті, – Повітряні сили привітали журналістів з професійним святом

Інформація завжди була потужною зброєю, – Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що разом з військовими журналісти стоять на одному фронті. Незважаючи на те, що зброя – різна, і медійники і захисники виборюють одне – свободу для України. Хоча часом представники ЗМІ міняють клавіатуру та мікрофон на автомат, і стають на безпосередній захист рідної землі.

Ми знаємо випадки, коли успішні журналісти стали до лав Збройних Сил з перших днів війни. Слава і вічна пам'ять журналісту Олександру Махову, який рівно місяць тому героїчно загинув, обороняючи рідну Луганщину,

– написали у Повітряних силах.

Оборонці українського неба нагадали, що інформація завжди була зброєю масового ураження. Нею активно протягом багатьох років користувався ворог, отож потрібно йому протистояти.

Генштаб опублікував відео з роботою журналістів на війні

Генштаб ЗСУ подякував медійникам за їхню працю і оприлюднив відео, яке демонструє якою важливою та водночас небезпечною є робота журналіста на війні – під кулями та артобстрілами.

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили, що з початку російського нападу здійснено 283 злочини проти журналістів. 32 з них загинули.

Дивіться відео від Генштабу:

Журналісти доносять до світу мільйони голосів війни

У Міноборони зазначили, що журналісти доносять до світу мільйони голосів нашої визвольної війни. Мікрофони, камери та фотоапарати – це перша лінія оборони.

Росія не досягнула цілей та програла перші битви інформаційної війни завдяки чесній, принциповій та саможертовній роботі медійників,

– написали у профільному відомстві.

Важливо Біля Попасної загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех

Ви першими показали світу обличчя героїв, – Наєв

У напружений час війни записав привітання для журналістів і командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив на важливості роботи ЗМІ.

Ви першими показали світу обличчя героїв, розповіли про їх мужність і самопожертву у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Завдяки вам цивілізований світ побачив увесь біль, страждання та муки дітей, жінок, людей похилого віку,

– зазначив Наєв.

Перегляньте привітання Сергія Наєва:

Як українських журналістів вітали з поля бою

Напевно, найціннішими для українських журналістів стали привітання воїнів з поля бою. Бригади, які зараз воюють з ворогом за кожен сантиметр української землі, знайшли кілька теплих слів для медійників.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу:

Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії. Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні.

Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії. Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні. 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка:

"Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовіддані та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі".

"Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовіддані та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі". 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого:

Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба.

Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба. 26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича:

У бригаді зазначили, що це – свято загальнонародне, адже сучасне суспільство не може існувати без інформації. Військовий журналіст – це воїн, який стоїть на лініях розмежування правди та брехні в інформаційному просторі.

Радимо переглянути – відео привітання журналістам від ДСНС

Читайте також Під Сєвєродонецьком поранили двох міжнародних журналістів і вбили водія

Правда сильніша за ворожу пропаганду, – СБУ

У Службі безпеки України зазначили, що Росія атакує весь світ своєю пропагандою. Проте правда буде завжди сильнішою за російську пропаганду. Репортажі та кадри є вагомим доказом злочинів Росії проти України.

Привітання від влади та організацій

У Верховній Раді України теж наголосили на потужності сили інформації. Парламент закликав журналістів нищити ворога пліч-о-пліч з українськими бійцями.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута зауважив, що ворог активно використовує пропаганду, проте українські громадяни вірять українським журналістам. Зокрема, медійники допомагають всьому світу дізнатись правду про страшні події в Україні, зокрема, Херсонщині.

Керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва зауважила, що багато представників ЗМІ залишились працювати у прифронтовій зоні та, не втрачаючи сили духу, щодня наповнюють свої стрічки новинами. У журналістів немає вихідних та свят, отож Замазєєва побажала медійникам наступного мирного року.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж подякував журналістам за працю. Він запевнив, що всі журналісти регіону залишились працювати в регіоні.

До теми Франція вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста на Луганщині

Сміливість є фізична та перед власною совістю, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав, що сміливість буває фізична – перед особистою небезпекою та перед власною совістю. Разом це складає мужність, яку демонструють журналісти, аби висвітлити війну на Луганщині.

Окрема шана луганським журналістам, які відклали «перо» та взяли у руки зброю. Для них слова "вісті з фронту" сьогодні мають прямий сенс,

– додав Гайдай.

Відео до Дня журналіста від Сергія Гайдая:

Фото журналістів, яких вбили російські окупанти / Фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Сьогодні цей день зовсім інший, аніж рік чи два тому, – голова Спілки журналістів

Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що це свято – інше, ніж будь-коли було до цього. Журналісти змушені воювати – хто зі зброєю в руках, а хто – інформацією.

На жаль, правда коштує дорого. Ця правда забрала вже 32 життя наших колег-медійників. Сьогодні ми не тільки шануємо їх пам'ять, а й маємо допомогти їхнім родинам і зробити все, щоб убивці були покарані, а їхній подвиг назавжди залишився в історії,

– написав Томіленко.

Своє життя за Україну віддав і оператор 24 каналу Юрій Олійник

У боях за Україну загинув і оператор 24 каналу Юрій Олійник. Нашого колеги не стало 23 березня на Луганщині. На війну Юрій пішов вдруге: вперше він став на захист Батьківщини у 2014 році. Коли ворог ступив на українську землю 24 лютого, то цього ж дня Юра був у військкоматі – питання – іти чи не йти – для нього не було.

Талановитий фотограф, автор багатьох проєктів та до безтями закоханий в гори – він поліг на полі бою, віддавши найдорожче для перемоги України.

Вічна пам'ять та низький уклін нашим колегам, які загинули у війні за українську свободу.

Більше нашого колегу Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині

Відео пам'яті загиблого оператора 24 каналу Юрія Олійника: