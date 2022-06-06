У матеріалі 24 канал зібрав привітанння як від українських військових, керівництва держави та відомств, а також громадських діячів. Найвлучніші слова читайте нижче.

До теми Ви поруч із нами на одному фронті, – Повітряні сили привітали журналістів з професійним святом

Інформація завжди була потужною зброєю, – Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що разом з військовими журналісти стоять на одному фронті. Незважаючи на те, що зброя – різна, і медійники і захисники виборюють одне – свободу для України. Хоча часом представники ЗМІ міняють клавіатуру та мікрофон на автомат, і стають на безпосередній захист рідної землі.

Ми знаємо випадки, коли успішні журналісти стали до лав Збройних Сил з перших днів війни. Слава і вічна пам'ять журналісту Олександру Махову, який рівно місяць тому героїчно загинув, обороняючи рідну Луганщину,
– написали у Повітряних силах.

Оборонці українського неба нагадали, що інформація завжди була зброєю масового ураження. Нею активно протягом багатьох років користувався ворог, отож потрібно йому протистояти.

Генштаб опублікував відео з роботою журналістів на війні

Генштаб ЗСУ подякував медійникам за їхню працю і оприлюднив відео, яке демонструє якою важливою та водночас небезпечною є робота журналіста на війні – під кулями та артобстрілами.

Дивіться відео від Генштабу:

Журналісти доносять до світу мільйони голосів війни

У Міноборони зазначили, що журналісти доносять до світу мільйони голосів нашої визвольної війни. Мікрофони, камери та фотоапарати – це перша лінія оборони.

Росія не досягнула цілей та програла перші битви інформаційної війни завдяки чесній, принциповій та саможертовній роботі медійників,
– написали у профільному відомстві.

Важливо Біля Попасної загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех

Ви першими показали світу обличчя героїв, – Наєв

У напружений час війни записав привітання для журналістів і командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив на важливості роботи ЗМІ.

Ви першими показали світу обличчя героїв, розповіли про їх мужність і самопожертву у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Завдяки вам цивілізований світ побачив увесь біль, страждання та муки дітей, жінок, людей похилого віку,
– зазначив Наєв.

Перегляньте привітання Сергія Наєва:

Як українських журналістів вітали з поля бою

Напевно, найціннішими для українських журналістів стали привітання воїнів з поля бою. Бригади, які зараз воюють з ворогом за кожен сантиметр української землі, знайшли кілька теплих слів для медійників.

  • 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу:
    Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії. Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні.
  • 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка:
    "Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовіддані та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі".
  • 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого:
    Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба.
  • 26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича:
    У бригаді зазначили, що це – свято загальнонародне, адже сучасне суспільство не може існувати без інформації. Військовий журналіст – це воїн, який стоїть на лініях розмежування правди та брехні в інформаційному просторі.

Радимо переглянути – відео привітання журналістам від ДСНС

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Правда сильніша за ворожу пропаганду, – СБУ

У Службі безпеки України зазначили, що Росія атакує весь світ своєю пропагандою. Проте правда буде завжди сильнішою за російську пропаганду. Репортажі та кадри є вагомим доказом злочинів Росії проти України.

Привітання від влади та організацій

У Верховній Раді України теж наголосили на потужності сили інформації. Парламент закликав журналістів нищити ворога пліч-о-пліч з українськими бійцями.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута зауважив, що ворог активно використовує пропаганду, проте українські громадяни вірять українським журналістам. Зокрема, медійники допомагають всьому світу дізнатись правду про страшні події в Україні, зокрема, Херсонщині.

Керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва зауважила, що багато представників ЗМІ залишились працювати у прифронтовій зоні та, не втрачаючи сили духу, щодня наповнюють свої стрічки новинами. У журналістів немає вихідних та свят, отож Замазєєва побажала медійникам наступного мирного року.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж подякував журналістам за працю. Він запевнив, що всі журналісти регіону залишились працювати в регіоні.

До теми Франція вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста на Луганщині

Сміливість є фізична та перед власною совістю, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав, що сміливість буває фізична – перед особистою небезпекою та перед власною совістю. Разом це складає мужність, яку демонструють журналісти, аби висвітлити війну на Луганщині.

Окрема шана луганським журналістам, які відклали «перо» та взяли у руки зброю. Для них слова "вісті з фронту" сьогодні мають прямий сенс,
– додав Гайдай.

Відео до Дня журналіста від Сергія Гайдая:

Фото журналістів, яких вбили російські окупанти / Фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

Сьогодні цей день зовсім інший, аніж рік чи два тому, – голова Спілки журналістів

Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що це свято – інше, ніж будь-коли було до цього. Журналісти змушені воювати – хто зі зброєю в руках, а хто – інформацією.

На жаль, правда коштує дорого. Ця правда забрала вже 32 життя наших колег-медійників. Сьогодні ми не тільки шануємо їх пам'ять, а й маємо допомогти їхнім родинам і зробити все, щоб убивці були покарані, а їхній подвиг назавжди залишився в історії,
– написав Томіленко.

Своє життя за Україну віддав і оператор 24 каналу Юрій Олійник

У боях за Україну загинув і оператор 24 каналу Юрій Олійник. Нашого колеги не стало 23 березня на Луганщині. На війну Юрій пішов вдруге: вперше він став на захист Батьківщини у 2014 році. Коли ворог ступив на українську землю 24 лютого, то цього ж дня Юра був у військкоматі – питання – іти чи не йти – для нього не було.

Талановитий фотограф, автор багатьох проєктів та до безтями закоханий в гори – він поліг на полі бою, віддавши найдорожче для перемоги України.

Більше нашого колегу Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині

Відео пам'яті загиблого оператора 24 каналу Юрія Олійника: