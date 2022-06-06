Відповідний допис оприлюднили вранці 6 червня. Повітряні сили також пригадали про основні принципи журналістики.

Зауважте У Києві попрощалися із загиблим журналістом Олександром Маховим

Повітряні сили привітали журналістів з професійним святом

Повітряні сили пригадали, що основні принципи журналістики – це актуальність і достовірність. Адже інформація завжди була потужною зброєю масового ураження. Саме нею нас роками обстрілювали російські пропагандисти, які називали себе "журналістами".

Нині ви стоїте поруч з нами на одному фронті! Ми разом виборюємо свободу для українського народу зі зброєю в руках. У кожного вона – різна!

– пояснили Повітряні сили.

Також пригадали журналіста Олександра Махова, який рівно місяць тому загинув на Луганщині як військовий. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також зауважив:

шана усім представникам мас-медіа, які працюють на передовій пліч-о-пліч з українськими воїнами!

з-під усіх захисників неба – військовослужбовців Повітряних сил;

разом – до перемоги.

Загиблі на війні українські журналісти

Весною 2022 року на війні у боях під Миколаєвом загинув відважний український військовий журналіст Віктор Дудар. Він з першого дня повномасштабної війни пішов захищати Україну як військовий. У нього залишилась родина – дружина та донька.

У боях за Харківщині загинув журналіст та військовий Максим Мединський. У чоловіка залишилась 3-річна донька Аліса та дружина Тетяна. Він воював ще у 2014 році. Повернувшись додому, створив родину. Сенс свого життя бачив у донечці.

Біля Попасної загинув тернопільський журналіст Віталій Дерех. 34-річний Віталій все життя працював над словом. Зокрема Віталій був талановитим журналістом, надзвичайно креативним, інколи навіть епатажним, інтелектуал і завжди дотепний, мав почуття гумору від Бога. Тобто правжнім авантюристом у хорошому розумінні цього слова. Не боявся небезпеки й смерті.

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