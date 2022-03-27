Она была с людьми до последнего момента. Именно Гумянова открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества. Ее не стало 19 марта.

К теме Оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою с врагом

Я не верю, Лилия Николаевна. Вы для меня герой, ведь не бросили дом творчества и людей, искавших бомбоубежище. Не бросили близких людей до последнего момента. Это тяжелая боль. Светлая память,

– рассказала ученица погибшей Елена Мельникова-Курганова.

Коллеги Лилии Гумяновой отмечают, что она была из тех, кто оставался с людьми и спасал их до последнего. Имела принципиальную патриотическую позицию.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшей преподавательницы журналистики Лилии Гумяновой.

Оккупанты тяжело ранили оператора 24 канала: смотрите видео