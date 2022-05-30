Мы решительно осуждаем это убийство, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

К теме Россияне обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать людей из Луганщины: погиб французский журналист

Список преступлений России против работников СМИ в Украине продолжает расширяться,

– добавил Николенко.

Расстрел эвакуационного авто

Российская армия 30 мая обстреляла автомобиль, который должен был эвакуировать 10 мирных жителей из зоны боевых действий под Северодонецком. Французский журналист получил смертельное ранение осколком в шею. Он работал над материалом об эвакуации. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил, что погиб Фредерик Леклерк Имхофф – французский журналист, оператор и фотограф. Он работал на телеканале BFMTV.

В машине еще ехал полицейский, но его спасла каска. На фоне трагических событий эвакуацию из Луганской области официально остановили.

Гибель других журналистов

Во время боев с россиянами в Донецкой области 28 мая в результате авиаудара погиб журналист Виталий Дерех. Ему было 34 года. Он работал репортером в газете "20 минут".

Еще один украинский защитник Александр Махов был убит 4 мая под Изюмом на Харьковщине. Он был журналистом, работал на телеканалах "Дом", "Украина" и "Украина 24". Также вел подкаст "Военкор".

29 апреля в боях на Харьковщине погиб журналист и военный Максим Мединский. Он также работал коммуникационщиком в Офисе реформ Минэнергетики. У героя осталась 3-летняя дочь Алиса.

Какая ситуация в Луганской области

В Луганской области идут тяжелые сражения с оккупантами. Враг хочет оцепить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка. Трасса Бахмут – Лисичанск находится под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливают.

Бои уже идут на улицах Северодонецка. В городе был найден расстрелянный автомобиль скорой помощи. Пропали трое медиков. Также в результате вражеских обстрелов 2 мирных жителей погибли, еще 5 – получили ранения.

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