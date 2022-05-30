Ми рішуче засуджуємо це вбивство, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

До теми Росіяни обстріляли авто, яке мало евакуювати людей з Луганщини: загинув французький журналіст

Список злочинів Росії проти працівників ЗМІ в Україні продовжує розширюватись,

– додав Ніколенко.

Розстріл евакуаційного авто

Російська армія 30 травня обстріляла автомобіль, який мав евакуювати 10 мирних жителів із зони бойових дій під Сєверодонецьком. Французький журналіст отримав смертельне поранення осколком у шию. Він працював над матеріалом про евакуацію. Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай уточнив, що загинув Фредерік Леклерк Імхофф – французький журналіст, оператор та фотограф. Він працював на телеканалі BFMTV.

У машині ще їхав поліцейський, але його врятувала каска. На тлі трагічних подій евакуацію з Луганщини офіційно зупинили.

Загибель інших журналістів

Під час боїв з росіянами на Донеччині 28 травня внаслідок авіаудару загинув журналіст Віталій Дерех. Йому було 34 роки. Він працював репортером у газеті "20 хвилин".

Ще одного українського захисника Олександра Махова вбили 4 травня під Ізюмом на Харківщині. Він був журналістом, працював на телеканалах "Дом", "Україна" та "Україна 24". Також вів подкаст "Військкор".

29 квітня у боях на Харківщині загинув журналіст та військовий Максим Мединський. Він також працював комунікаційником в Офісі реформ Міненергетики. В героя залишилась 3-річна донечка Аліса.

Яка ситуація на Луганщині

У Луганській області йдуть важкі бої з окупантами. Ворог хоче оточити українських військових у районі Лисичанська та Сєвєродонецька. Траса Бахмут – Лисичанська перебуває під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють.

Бої вже йдуть на вулицях Сєвєродонецька. У місті знайшли розстріляний автомобіль швидкої допомоги. Зникли троє медиків. Також внаслідок ворожих обстрілів 2 мирних мешканців загинули, ще 5 – зазнали поранень.

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