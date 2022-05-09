В последний путь 36-летнего Александра провели в Михайловском златоверхом соборе Киева. Похоронили павшего воина на Берковецком кладбище.
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На церемонию прощания пришли около сотни человек
Почтить память журналиста и поблагодарить его за его мужество и силу пришли около сотни человек. В храме собрались родные, друзья, коллеги и побратимы по войску.
Это человек, который всегда отвечал за свои слова, который ушел защищать нас, который был очень добрым. И вообще, когда начинаешь говорить, что "был" это, мягко говоря, не укладывается в голове... Саша — герой,
– сказал журналист Артем Джепко.
Бывший сотрудник Александра – Владислав Смолянец вспоминал репортажи Махова из его родного, но оккупированного Луганска. Именно поэтому Александр отправился воевать, чтобы освободить от захватчика родную землю.
На прощание с Александром пришли десятки друзей и коллег / Фото "Суспільне"
Как погиб Александр Махов
За несколько дней до гибели Александра задело осколком. Однако воин отметил, что будет оставаться в строю и будет бороться дальше. Уже 4 мая сообщили, что Махова – не стало. По информации президента Зеленского, журналист погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом.
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Воин, доброволец, журналист: краткая биография Александра Махова
- В апреле 2022 года Александру Махову исполнилось 36 лет. В это время он находился на войне, защищая Украину.
- Александр – родом из Луганска.
- Уже из зоны боевых действий он сделал предложение своей любимой – тоже журналистке.
- Махов работал на телеканалах: "Дом", "Украина" и "Украина 24", а также вел подкаст "Военкор".
- Александр стал первым украинским журналистом, побывавшим на станции Вернадского в Антарктиде, а также провел две недели в Санжарах – с эвакуированными из Уханя.
- У журналиста остался сын Владислав.
- Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил, что Александр хотел бы, чтобы за ним не плакали, а отвоевали его родной Луганск.
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