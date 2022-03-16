Еще один представитель СМИ тяжело ранен, атака произошла в Киевской области. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время обращения 16 марта.

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Это еще одна веская причина ужесточать западные санкции против России. Усиливать, пока российское государство не прекратит эту войну,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, что против страны-агрессора ввели уже более 6 тысяч мощных ограничений. Вечером 15 марта Великобритания обновила санкционный список и внесла туда около 350 физических и юридических лиц.

Владимир Зеленский записал обращение: смотрите видео