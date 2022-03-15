Закон также предусматривает запрет на деятельность общественных объединений и политических партий, виновных в нарушении этих запретов. Это будет происходить в судебном порядке.

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Что запрещает новый закон

По закону запрещено оправдывать, признавать правомерной или отрицать вооруженную агрессию России против Украины. В частности, ее нельзя представлять как внутренний конфликт, гражданский конфликт, гражданскую войну и отрицать временную оккупацию части территории Украины. Также запрещено прославлять:

  • лиц, совершавших вооруженную агрессию России против Украины,
  • представителей вооруженных формирований страны-агрессорки,
  • иррегулярных незаконных вооруженных формирований,
  • вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией,
  • представителей оккупационной администрации,
  • представителей подконтрольных России самопровозглашенных органов, в частности определять их как "повстанцы", "ополченцы" или "вежливые военные люди".

Ответственность за такие нарушения теперь будет уголовной.

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