Ограничения предполагают замораживание активов и запрет на посещение британского государства.

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В обновленный список санкций Великобритании против России попали:

премьер-министр Михаил Мишустин;

мэр Москвы Сергей Собянин;

пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков;

министр обороны Сергей Шойгу;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

глава МВД Владимир Колокольцев;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

руководитель администрации Путина Антон Вайно;

специальный представитель Путина по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов;

олигарх Роман Ротенберг и сын бизнесмена Аркадия Ротенберга – Павел;

олигарх Дмитрий Мазепин, его сын Никита;

представитель МИД Мария Захарова;

пропагандист Владимир Соловьев;

гендиректор пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст;

главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян.

Среди олигархов, также попавших под санкции, Петр Авен, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, бывший первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев, глава Интер РАО Борис Ковальчук.

Кроме этого, под ограничения попали секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, предприниматели и топ-менеджеры Андрей Гурьев, Дмитрий Конов, Михаил Полубояринов.

Санкции против российских компаний

Великобритания также включила в списки санкций ряд организаций из России, а именно:

российская страховая компания "Согаз";

АО "Зеленодольский завод имени Горького";

компания "Роснефть-Аэро";

"Агентство интернет-исследований";

интернет-журнал "Новое восточное обозрение".

Ограничительные меры в отношении этих организаций предусматривают замораживание активов.