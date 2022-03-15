За поддержку нового раунда жестких санкций министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу Анналену Бербок, с которой имел телефонный разговор.
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Давление должно расти, пока Москва не прекратит агрессию и не отойдет от Украины,
– настоял Кулеба.
Министр также подчеркнул, что Украина и ее международные партнеры скоординировали шаги, чтобы закрыть все лазейки для уклонения от санкций.
Новые санкции ЕС против агрессора
- полный запрет каких-либо операций с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных отраслях;
- запрет импорта стальных материалов;
- отказ от инвестиций в российский энергетический сектор;
- запрет экспортировать в Россию предметы роскоши (в частности, речь идет о дорогих автомобилях);
- запрет предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, относящимся к кредитным рейтингам;
- расширение списка персональных санкций.
Не только Европейский Союз сегодня прибег к новому давлению. Новые санкции также ввели США, Канада и Великобритания. Продолжают покидать российский рынок и частные компании.
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