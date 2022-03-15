За поддержку нового раунда жестких санкций министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу Анналену Бербок, с которой имел телефонный разговор.

К теме Евросоюз утвердил 4 пакета санкций против России

Давление должно расти, пока Москва не прекратит агрессию и не отойдет от Украины,

– настоял Кулеба.

Министр также подчеркнул, что Украина и ее международные партнеры скоординировали шаги, чтобы закрыть все лазейки для уклонения от санкций.

Новые санкции ЕС против агрессора

полный запрет каких-либо операций с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных отраслях;

запрет импорта стальных материалов;

отказ от инвестиций в российский энергетический сектор;

запрет экспортировать в Россию предметы роскоши (в частности, речь идет о дорогих автомобилях);

запрет предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, относящимся к кредитным рейтингам;

расширение списка персональных санкций.

Не только Европейский Союз сегодня прибег к новому давлению. Новые санкции также ввели США, Канада и Великобритания. Продолжают покидать российский рынок и частные компании.