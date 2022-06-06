Журналісти як ніхто, найкраще за всіх, знають, що таке ціна слова і що таке ціна часу, особливо під час війни. Про це зауважив у зверненні очільник держави, повідомляє 24 канал.

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В День журналіста Зеленський подякував всім медійникам, що вони як Збройні Сили журналістів захищають нашу державу і несуть людям правду, інформацію, дуже потужні вагомі сенси, які можуть стати для України великою перевагою в цій боротьбі, якій ми точно переможемо.

"Хочу подякувати всім тим, хто всі ці 103 дні, всі 8 років не тільки талановито, а від серця та людяно виконував свою роботу – як у кадрі, так і поза ним", – наголосив Зеленський.