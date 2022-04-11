Чоловік працював на місцевому телеканалі "Дитинець". На щастя, його дружина та син вижили.

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Родина стала заручниками в підвалі

Дружина із сином та решта односельців сиділи в заручниках у підвалі. Село було окуповане на той момент і вони не знали, що з чоловіком.

Коли Ягідне звільнили, то родині повідомили про смерть батька та чоловіка. Вони залишились наодинці зі своєю бідою.

Підтримати родину Нежиборців можна фінансово. Реквізити:

4909150003474928
Нежиборець Антоніна Вікторівна.

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