Чоловік працював на місцевому телеканалі "Дитинець". На щастя, його дружина та син вижили.

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Родина стала заручниками в підвалі

Дружина із сином та решта односельців сиділи в заручниках у підвалі. Село було окуповане на той момент і вони не знали, що з чоловіком.

Коли Ягідне звільнили, то родині повідомили про смерть батька та чоловіка. Вони залишились наодинці зі своєю бідою.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого.

Підтримати родину Нежиборців можна фінансово. Реквізити:

4909150003474928

Нежиборець Антоніна Вікторівна.

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