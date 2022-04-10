Піротехніки ДСНС виявили ці ракети на місцевому пляжі – "Золотий берег". Частина із них була у воді, інші знайшли безпосередньо на території пляжу.

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У Чернігові виявили 6 ракет

Рятувальники почали роботи з перевірки берега річки та пляжу ще у суботу 9 квітня. Повідомляють, що рештки ракет дістали лише сьогодні.

Відео із зачистки Чернігова

Ще одну ракету виявили у лісі, який розташований біля міського парку культури і відпочинку. У ДСНС додали, що роботи з очищення територій міста та області від боєприпасів тривають.

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