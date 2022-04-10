Росіяни зробили свою базу у військовому містечку та біля аеродрому. Туди дорога фактично заблокована, водії намагаються оминати територію.

Важливо Під Мелітополем окупанти продовжують обшуки помешкань та допитують людей

Місцеві розповідають, що загарбники розмістили там техніку. Вони тренуються та

звідти виїжджають на "завдання". Вночі часто чути постріли.

Окупанти осіли і в інших держбудівлях

Також росіяни зайняли територію будинку культури, де раніше базувався проукраїнський штаб і будівлю місцевого військкомату. Встановили свою табличку "народна міліція".