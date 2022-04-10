Россияне сделали свою базу в военном городке и возле аэродрома. Туда дорога фактически заблокирована, водители пытаются объезжать территорию.

Важно Под Мелитополем оккупанты продолжают обыски помещений и допрашивают людей

Местные рассказывают, что захватчики разместили там технику. Они тренируются и

оттуда уезжают на "задание". Ночью часто слышны выстрелы.

Оккупанты осели и в других госструктурах

Также россияне заняли территорию дома культуры, где раньше базировался проукраинский штаб и здание местного военкомата. Установили свою табличку "народная милиция".

На улицах Мелитополя передвигается российская военная техника и множество легковых машин без номеров с буквой "Z". Очевидно, это угнанные авто.