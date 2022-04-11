Мужчина работал на местном телеканале "Детинец". К счастью, его жена и сын выжили.

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Семья стала заложниками в подвале

Жена с сыном и остальные односельчане сидели в заложниках в подвале. Село было оккупировано на тот момент и они не знали, что с мужчиной.

Когда Ягодное освободили, то семье сообщили о смерти отца и мужа. Они остались наедине со своей бедой.

Поддержать семью Нежиборцев можно финансово. Реквизиты:

4909150003474928

Нежиборец Антонина Викторовна.

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