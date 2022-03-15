Російські загарбники продовжують жорстоку та цинічну війну в Україні. Її жертвами стають і журналісти – як українські, так й іноземні.

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В Україні загинув оператор П'єр Закжевський

Оператор телеканалу Fox News П'єр Закжевський та українська журналістка Олександра Кувшинова стали ще одними безневинними жертвами агресії Путіна,

– повідомив Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ також оприлюднив фото загиблих журналістів.



Росіяни вбили ще 2 журналістів / Колаж Антона Геращенка



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