Моторошні деталі трагедії розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Важливо Для багатьох у США війна в Україні "стала ще ближчою" після загибелі журналіста Рено
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Окупанти 13 березня цинічно відкрили вогонь по журналістах видання The New York Times. Як наслідок – один американський репортер отримав поранення, а його напарник – 51-річний кореспондент – загинув.
Моторошні деталі трагедії розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Важливо Для багатьох у США війна в Україні "стала ще ближчою" після загибелі журналіста Рено
Доповнюємо...
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