Жуткие детали трагедии рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
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Журналисты снимали репортаж
Денисенко отметил, что 2 иностранных журналиста приехали в окрестности города Ирпень для того, чтобы снять репортажи об эвакуации населения из города и запечатлеть руины.
Возле Романовского моста водитель зеленого автомобиля "Лада" предложил представителям СМИ их подвезти, журналисты согласились,
– сказал он.
Советник отметил, что журналисты начали фотографировать ЖК "Есенин", полностью разрушенный в результате российского обстрела. После чего тут же появились двое российских военных, которые произвели предупредительные выстрелы. Водитель автомобиля среагировал и начал убегать вместе с журналистами. Однако российские оккупанты открыли огонь на поражение.
Корреспондент погиб
В результате циничного обстрела скончался 51-летний корреспондент Times и гражданин США Брент Рено. Он получил ранение в голову.
Другой журналист – Хуан Диего Ретондо, 1975 года рождения, получил огнестрельное ранение. Пока ему оказывают помощь и угрозы его жизни нет.