Брат Мустафы Найема, адвокат и общественный деятель Маси Найем, получил тяжелое ранение на фронте. Как рассказал Мустафа, жизнь Маси по-прежнему находится под угрозой.
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Жизнь Маси Найема была на волоске
В настоящее время медики из больницы Мечникова делают все, чтобы раненый воин выздоровел.
Хочу поблагодарить всех, кто помогает моему брату выбраться из того света. Глубокий поклон вам всем – кто его подобрал, оказал первую помощь, довез до врачей, стабилизировал, доставил в клинику, прооперировал и сейчас делает все, чтобы помочь ему пережить первые, самые опасные дни после операции.
– написал Мустафа Найем.
Также он выразил надежду, что обязательно встретится с каждым, кто сопровождал брата на операционный стол и поблагодарит лично.
Я знаю, что вы выполняли свой долг. Теперь я и вся наша семья в неоплатном долге перед вами.
Жизнь Маси была на волоске и все еще находится под угрозой. Но если бы не все вы, я не смог бы снова взять его за руку и сказать, что люблю,
– добавил он.
Защитник получил тяжелое ранение на фронте
5 июня стало известно, что Маси Найема тяжело ранили в голову и он находится в коме. Его доставили в областную больницу Мечникова в Днепре. 6 июня Маси Найем пришел в себя и рассказал, что одного глаза больше никогда не будет. Но он больше переживает за своего друга, который все еще находится в коме.
Его брат Мустафа Найем посетил раненого и сообщил, что он все помнит и даже шутит. Все знающие Маси убеждены, что его вылечат и поставят на ноги.
Маси Найем защищал украинцев не только на фронте
- Маси Найем – известный украинский адвокат, правозащитник и основатель юридической компании Миллер. Он защищал интересы ютуб-канала "Телевидение Торонто", был адвокатом Ульяны Супрун, Дениса Бигуса, свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, а также защищал Сергея Стерненко.
- При этом Найем оказывал правовую помощь ветеранам войны России с Украиной.
- Сам Маси Найем тоже уже не в первый раз на фронте. В 2015 – 2016 годах он также защищал Украину и был в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне. Был демобилизован в октябре 2016 года. С Донбасса вернулся с собакой по кличке Бармалей, которую называл "авдеевским борзым".
- 17 апреля он сообщил о своем возвращении в ряды ВСУ. При этом он добавил, что наконец-то обрел покой. Впоследствии он написал, что ему очень хорошо там, где служит, а "обстрелы бывают, но все мимо".
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