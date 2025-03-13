Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дивіться також Готуються ще з ночі: що все частіше стає ціллю росіян на Запоріжжі

Які наслідки ворожої атаки

Повітряна тривога в Запорізькій області тривала з 18:17 попередньої доби, про вибухи в регіоні повідомили о 04:42. Ворожі цілі збивала українська ППО.

За інформацією Федорова, пошкоджено приватний будинок та адміністративну будівлю об’єкта критичної інфраструктури. Станом на 06:04 на місцях ударів працюють надзвичайні служби.

Нагадаємо, майже одразу опісля, за лічені хвилини до 05:00, росіяни поцілили у Дніпро. Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася ще 12 березня о 21:36.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.