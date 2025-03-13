Про вибухи у регіоні повідомили у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": тривога триває у низці областей

Атака на Запоріжжя вночі 13 березня: що відомо

Росія вкотре запустила "Шахеди" ввечері 12 березня, атака тривала і вночі наступної доби. У Запорізькій області повітряна тривога тривала ще з 18:17.

Про загрозу ударних БпЛА для Запорізької області неодноразово писали Повітряні сили, як і про інші пересування дронів ворога. Остання інформація стосувалася безпосередньої загрози для міста Запоріжжя.

Під ранок, о 04:42, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про вибухи в регіоні. А згодом додав, що працює українська Протиповітряна оборона.

Зауважмо, що місцевим необхідно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Яка, до слова, триває на цей час на всьому Сході, а також частково на Півдні.

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