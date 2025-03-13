О взрывах в регионе сообщили в Запорожской ОГА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": тревога продолжается в ряде областей

Атака на Запорожье ночью 13 марта: что известно

Россия в очередной раз запустила "Шахеды" вечером 12 марта, атака продолжалась и ночью следующих суток. В Запорожской области воздушная тревога продолжалась еще с 18:17.

Об угрозе ударных БПЛА для Запорожской области неоднократно писали Воздушные силы, как и о других передвижениях дронов врага. Последняя информация касалась непосредственной угрозы для города Запорожье.

Под утро, в 04:42, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о взрывах в регионе. А потом добавил, что работает украинская Противовоздушная оборона.

Заметим, что местным необходимо находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Которая, к слову, продолжается на данный момент на всем Востоке, а также частично на Юге.

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