Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что Силы обороны Украины сдерживают врага в Запорожской области. Оккупанты отвечают массированными обстрелами из артиллерии, дронами и т.п.

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Какова ситуация в Запорожской области

Как отметил Кирильчук, главная задача оккупантов – кошмарить население, чтобы посеять панику. Для этого они буквально обстреливают все, до чего только могут дотянуться.

Прифронтовые населенные пункты вроде Орехова и Гуляйполя страдают от обстрелов буквально каждый день. Также оккупанты теперь обстреливают общины Запорожского района, которые расположены буквально в 10-15 километрах от города. Они почти ежедневно пытаются туда залетать на FPV-дронах.

Буквально вчера я проезжал по Кушугуму. Где-то тогда же оккупанты ударили тремя дронами по общине. Это было посреди дня – 11-12 часов. Очевидно, россияне ночью подходят максимально близко к точкам отработки. Выбирают нужный горизонт. И за несколько часов запускают дроны, чтобы ударить хотя бы что-то. Большое счастье, что они не попали. Наверное, пытались попасть по заправке,

– рассказал Кирильчук.

Напомним, недавно россияне ударили по волонтерскому центру "Паляниця" в Запорожье. Вражеский "Шахед" почти полностью уничтожил цех.