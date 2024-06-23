Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что если ВСУ уничтожают только военные объекты, то враг намеренно наносит удары по гражданским. Именно поэтому противника важно уничтожать на расстоянии.

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Особенности работы FPV-дронов

По словам командира батальона, когда происходит работа FPV-дронов, в процессе выполнения боевых задач, может произойти все, что угодно. По той цели, на которую идет дрон, может отработать артиллерия, другое огневое средство, цель также может стать неактуальной и измениться приоритет.

У тебя есть всегда основная цель и запасная военного назначения, на которую ты движешься,

– подчеркнул Федоренко.

Как работает оккупант

Командир батальона рассказал, что оккупант намеренно терроризирует украинскую нацию. Ответственность с вражеских пилотов снимать не нужно, ведь они четко понимают, что делают.

Если говорить об авиации противника, эти мерзавцы знают, куда они бросают управляемые авиабомбы и понимают, что это объекты не военного назначения. Тот пилот, который сидит в кабине, он понимает, что бросает ФАБ в садик, школу, роддом и торговый центр,

– подчеркнул Федоренко.

Вчера, 21 июня, россияне попали беспилотником по машине Укрпочты в Волчанске, в результате чего погибла работница почты, которая развозила пенсии местным жителям. Это еще раз свидетельствует о том, что страна-агрессор своими беспилотниками убивает мирное население Украины.

По словам командира батальона, работа украинской пехоты, которая удерживает позиции и осуществляет штурмы является важнейшей. Именно поэтому задачей ВСУ является обеспечить прочность удержания позиций пехоты. Это означает, что противника нужно уничтожать дистанционно. Преимуществом подразделений БпЛА является в том, что пилот конкретно видит, какую работу реализует на поле боя.

Для украинских военных важным является организация процесса для сбора конкретных дронов под конкретные экипажи, которые выполняют те или иные боевые задачи. Однако нужно время, чтобы эта инициатива реализовалась,

– добавил Федоренко.