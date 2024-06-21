Также ранен водитель, который сопровождал женщину. Правоохранители уже открыли дело.

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Россияне попали беспилотником по машине Укрпочты

Около 10 часов утра 21 июня, когда работники Укрпочты развозили пенсии, в их машину попал вражеский БПЛА.

К сожалению, на месте погибла 45-летняя руководитель передвижного отделения "Укрпочты".

Также во время атаки ранения получил 45-летний водитель, который сопровождал женщину. Несмотря на травму, он пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

Сейчас правоохранители не могут забрать тело жертвы из-за интенсивных обстрелов.

К месту обстрела пока нет доступа из-за интенсивных обстрелов. Все детали очередного военного преступления со стороны вооруженных сил России устанавливаются,

– сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования близким погибшей. Вечная память.

К слову, этого же дня, 21 июня, оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Также повреждения получили частные домовладения и магазины. По этому обстрелу правоохранители тоже начали досудебное расследование.