Сами же россияне применяют свои дроны для охоты. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что враг тоже активно применяет свои беспилотники.

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Увеличение дронов на фронте

По словам командира экипажа, нужно сравнивать ситуацию, которая была полгода назад и которая есть сегодня. Раньше в Украине был большой дефицит FPV дронов. Сейчас же ситуация намного лучше, количество дронов у каждого подразделения увеличивается. Однако говорить о том, что в ВСУ их больше, чем у россиян не стоит.

Например, на направлении, где оборону держит бригада "Рубеж", они (дроны – 24 Канал) вылетают буквально каждые 10 минут,

– подчеркнул Отченаш.

Отличие тактик

Россияне выпускают свои дроны не по целям, а для охоты. То есть, если дрон что-то найдет, он это уничтожает. Это свидетельствует о том, что оккупанты применяют свои БпЛА часто ни на что.

Командир экипажа рассказал, что ВСУ, в отличие от врага, бьют дронами по целям. Это показатель того, что Украина имеет лучших пилотов, которые стараются при меньшем количестве БпЛА применять более качественные.

Россиянам не нравится, что по сравнению с полгода назад и сейчас у нас ситуация улучшилась, дронов стало значительно больше, чем было раньше,

– заметил Отченаш.