Уничтожили россиян бойцы 20-го Отдельного батальона специального назначения “Украина” Отдельной президентской бригады. Они защищают нашу землю на Новопавловском направлении, что в Донецкой области.

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Бойцы рассказали, как удалось уничтожить танк

Воины 20-го ОБСП “Украина” ОПБр рассказали, что перед этим уничтожили вражеский РЭБ. А потом им удалось ликвидировать и сам танк да еще и с боевым комплектом.

Посмотрите, как мы устроили взрывной отвал башки российскому танку,

– показывают отличную работу по оккупантам украинские защитники.

Они также в видео поблагодарили за поддержку общинам, волонтерам и рядовым украинцам.

"С Вашей помощью мы закрыли сбор на медицинский дрон-эвакуатор для спасения раненых Воинов в Донецкой области. Экспериментальный дрон-медэвак уже заказан", – написали в батальоне.

Военные открыли новый сбор

Воины также объявили новый и очень нужный для них сбор для того, чтобы видео с уничтожением российской техники было еще больше.

Теперь мы открываем новый сбор для еще более эффективной утилизации россиян. Приглашаем Вас присоединиться непосредственно к уничтожению врагов,

– просят воины.

Цель сбора для 20-го ОБСП “Украина” ОПБр: 356 тысяч долларов.

Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/5KDimJA1DJ

Номер карты банка: 5375 4112 1932 3883

Присоединяйтесь! Каждый ваш донат помогает проводить дезинфекцию Украины от москвинской заразы,

– призывают бойцы.

Мощное уничтожение россиян в Донецкой области: смотрите видео