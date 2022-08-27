Найєм зазнав поранення ще в червні. Він певний час був у комі, проте зміг прийти до тями, завдяки професіоналізму медиків і вчасному наданню допомоги.

До теми Масі Найєм опублікував фото з лікарняного ліжка і написав подяку медикам, які його врятували

Масі Найєма виписали з лікарні

Після того, як Масі Найєм вийшов з коми, він розповів, що втратив на фронті одне око, а на інше бачить погано. Військовий орієнтовно 3 місяці перебував у лікарні, а 26 серпня написав у твітері, що його виписали.

Сьогодні о 18:34 мене виписали з лікарні. Страшно бути вдома самому, бо не знаю, коли буде потрібна допомога. І тому, що вночі геть погано видно,

– зазначив боєць.

Він додав, що все ж страшніше було відчувати поруч смерть.

"З іншим легко справитись. Завдяки вашій підтримці та рідним", – підсумував Найєм.

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Коротко про Масі Найєма

Масі Найєм – український адвокат, громадський діяч та засновник юридичної компанії Міллер.

Його брат – політик, екснардеп та блогер Мустафа Найєм.

Масі Найєм захищав інтереси "Телебачення Торонто". Окрім цього, він був адвокатом Уляни Супрун, Дениса Бігуса, свідків-друзів Катерини Гандзюк, а також – одним із захисників Сергія Стерненка.

У 2015 – 2016 роках Наєм захищав Україну у лавах ЗСУ. Був в одній з найгарячіших на той час точок – Авдіївській промзоні. Про своє життя на фронті розповідав у соцмережах.

Бійця демобілізували у жовтні 2016 року. З Донбасу повернувся з собакою на кличку Бармалей. Чотирилапого друга Найєм називав "авдіївським борзим".

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого Найєм повернувся на фронт боронити державу.

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