Відповідне рішення суд у Гаазі ухвалив 17 березня. Згідно з ним, президента Росії Владіміра Путіна підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Мовиться про незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих територій України до країни-агресорки. Користувачі мережі блискавично відреагували на ухвалу суду. 24 Канал зібрав для вас деякі з них. Відразу ж обмовимося, що поки ми пишемо цю новину, з'явилося ще безліч мемів, і це прекрасно.

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Тобі личить тюремна роба

Один з мемів поширив Антон Геращенко. Він зауважив, що таким є недалеке майбутнє Владіміра Путіна. На світлині голову російського диктатора акуратно вписали у кадр зі злочинцем, якого ведуть судовою залою у кайданках.



Путіну дуже личить тюремна роба / Фото з мережі

Інший користувач мережі наклав обличчя Путіна на героя з кінострічки "Стережись автомобіля". Йому товариш порекомендував сушити сухарі, готуючись до ув'язнення. Думаємо, президенту Росії сухарі не допоможуть.

У мережі зауважили, що на Путіна та Януковича очікують нари по сусідству. Супроводжується цей прогноз кадром, на якому диктатор з Кремля домагається дитини. Нагадуємо, що схильність цілувати й обіймати чужих дітей у нього в крові.



Путін відомий своєю любов'ю до дітей / Фото з мережі

Пожартували навіть про те, що це такий план у Путіна. Мовляв, він висловив бажання долучитися до ПВК "Вагнера". Думаємо, для нього у Росії можуть навіть виняток зробити. Адже, якщо вірити міноборони країни-агресорки, зеків зараз не вербують.



Путіна чекають у ПВК "Вагнера" / Фото з мережі

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив на тому, що лиходій повинен сидіти у в'язниці або здохнути. Водночас він зауважив, що, на жаль, це не відбудеться сьогодні. Хай там як, процес запущений. А проілюстрував свої слова він малюнком, на якому російський президент уже "мотає" строк.



Усі чекають, коли Путін сяде за ґрати / Фото з мережі

Ще одна фотографія показує, наскільки органічно б виглядав Путін за ґратами.



Путіну дуже пасує сидіти за ґратами / Фото з мережі

Лавров, Путін, Пєсков і Лукашенко. Це ще одна фотожаба, на якій ці персонажі сидять на лаві підсудних за ґратами. Користувач мережі звернув увагу на те, з чого починався шлях російського диктатора, і до чого він прийшов:

2000 рік: Путін на першому терміні, Росія у "Великій вісімці".

Путін на першому терміні, Росія у "Великій вісімці". 2023 рік: Путін усіх заграв за 23 роки і перебуває під міжнародним ордером на арешт Міжнародного кримінального суду.



Лавров, Путін, Пєсков і Лукашенко повинні сісти за ґрати / Фото з мережі

Цікаву аналогію провів інший користувач мережі. Він нагадав, що після рішення МКС про арешт Муаммара Каддафі, він прожив усього 4 місяці. Так, у червні 2011 дозвіл на арешт видали, а у жовтні його ліквідували.

Не, тобто ні, це не прямий натяк, що Путін зараз вмре. Просто така паралель. Просто паралель,

– жартує він.

Інша фотожаба порівнює Путіна з Гітлером. Так, за останній рік усі ми переконалися, що він навіть гірший за того, кого називав світовим злом.

Ясна річ, що не могли оминути увагою речницю нікому не потрібного у Росії міністерства. Машенька Захарова зараз, мабуть, заливається оковитою. Навіть фото відповідне є, на якому вона жадібно тримається за чарку, наче за свою останню надію.

Також мережею розлетілася ілюстрація, на якій Путіна волочить за собою чоловік у чорній балаклаві. В принципі, щось таке його може чекати, коли він наважиться покинути бункер після рішення МКС.



Путін боятиметься покидати бункер / Ілюстрація з мережі

Антон Геращенко в ударі. Тож він опублікував ще одну фотожабу. На ній Путін зображений у ролі Ганнібала Лектора. Нагадуємо, що він був американським серійним маніяком.



Путіна порівняли з Ганнібалом Лектором / Фото з мережі

Путін став вигнанцем