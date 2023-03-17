Соответствующее решение суд в Гааге принял 17 марта. Согласно ему, президента России Владимира Путина подозревают в совершении военного преступления. Речь идет о незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в страну-агрессора. Пользователи сети молниеносно отреагировали на решение суда. 24 Канал собрал для вас некоторые из них. Сразу же оговоримся, что пока мы пишем эту новость, появилось еще множество мемов, и это прекрасно.

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Тебе подходит тюремная роба

Один з мемов распространил Антон Геращенко. Он отметил, что таков недалекое будущее Владимира Путина. На фото главу российского диктатора аккуратно вписали в кадр с преступником, которого ведут судебным залом в наручниках.



Путину очень подходит тюремная роба / Фото из сети

Другой пользователь сети наложил лицо Путина на героя из киноленты "Берегись автомобиля". Ему товарищ порекомендовал сушить сухари, готовясь к заключению. Думаем, президенту России сухари не помогут.

В сети отметили, что Путина и Януковича ожидают нары по соседству. Сопровождается этот прогноз кадром, на котором диктатор из Кремля добивается ребенка. Напоминаем, что склонность целовать и обнимать чужих детей у него в крови.



Путин известен своей любовью к детям / Фото из сети

Пошутили даже о том, что это такой план у Путина. Мол, он выразил желание присоединиться к ЧВК "Вагнер". Думаем, для него у России могут даже исключение сделать. Ведь если верить минобороны страны-агрессора, зэков сейчас не вербуют.



Путина ждут в ЧВК "Вагнера" / Фото из сети

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что злодей должен сидеть в тюрьме или сдохнуть. В то же время он отметил, что, к сожалению, это не произойдет сегодня. Как бы там ни было, процесс запущен. А проиллюстрировал свои слова он рисунком, на котором российский президент уже "мотает" срок.



Все ждут, когда Путин сядет за решетку / Фото из сети

Еще одна фотография показывает, насколько органично бы выглядел Путин за решеткой.



Путину очень подходит сидеть за решеткой / Фото из сети

Лавров, Путин, Песков и Лукашенко. Это еще одна фотожаба, на которой эти персонажи сидят на скамье подсудимых за решеткой. Пользователь сети обратил внимание на то, с чего начинался путь российского диктатора, и к чему он пришел:

2000 год: Путин на первом сроке, Россия в "Большой восьмерке".

Путин на первом сроке, Россия в "Большой восьмерке". 2023 год: Путин всех задолбал через 23 года и находится под международным ордером на арест Международного уголовного суда.



Лавров, Путин, Песков и Лукашенко должны сесть за решетку / Фото из сети

Интересную аналогию провел другой юзер сети. Он напомнил, что после решения МУС об аресте Муаммара Каддафи он прожил всего 4 месяца. Так, в июне 2011 года разрешение на арест выдали, а в октябре его ликвидировали.

Нет, то есть нет, это не прямой намек, что Путин сейчас умрет. Просто такая параллель. Просто параллель,

– шутит он.

После решения МУС об аресте Муамара #Каддафи он прожил 4 месяца



️В июне 2011 выдали разрешение на арест, а к октябрю граждане Ливии уже убили Каддафи



Ну, то есть нет – это не прямой намек, что #Путин сейчас же откинется. Просто такая вот параллель. Просто параллель#putin pic.twitter.com/teJLaDuKoL — Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) March 17, 2023

Другая фотожаба сравнивает Путина с Гитлером. Да, за последний год все мы убедились, что он даже хуже того, кого называл мировым злом.

️Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Об этом говорится на сайте суда



По данным суда, Путин несёт ответственность за военное преступление из-за незаконной депортации украинцев (в том числе детей) с оккупированных территорий Украины в РФ pic.twitter.com/fYwPkU7Zv8 — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) March 17, 2023

Понятное дело, что не могли обойти вниманием спикерку никому не нужного в России министерства. Машенька Захарова сейчас, пожалуй, заливается водкой. Даже фото соответствующее есть, на котором она жадно держится за рюмку, как за свою последнюю надежду.

Также сетью разлетелась иллюстрация, на которой Путина тянет за собой мужчина в черной балаклаве. В принципе, что-то такое его может ожидать, когда он отважится покинуть бункер после решения МУС.



Путин будет бояться покидать бункер / Иллюстрация из сети

Антон Геращенко в ударе. Он опубликовал еще одну фотожабу. На ней Путин изображен в роли Ганнибала Лектора. Напомним, что он был американским серийным маньяком.



Путина сравнили с Ганнибалом Лектором / Фото из сети

Путин стал изгнанником