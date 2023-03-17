Коли з'явилася новина, на болотах почалося виття. Російські пропагандисти почали змагатися, хто видасть більшу маячню. Зокрема, речниця російського МЗС назвала ордер "рецептом на арешт". Долучилася до істерики й пропагандистка Сімоньян. Її заяви поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Сімоньян, яку Гаага також зачекалася, погрожує ракетним ударом по столиці тієї країни, яка заарештує Путіна. Вочевидь, пропагандистка має на увазі ядерний удар.

Це рішення Міжнародного кримінального суду є історичним. В Офісі генпрокурора вже наголосили, що тепер бункерний дід отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Його мають заарештувати на території 123 країн світу, які ратифікували Римський статут.

В Офісі Президента наголосили, що це – тільки початок. Путіна підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, мовиться про незаконну депортацію та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.

Окрім того, МКС видав ордери на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.