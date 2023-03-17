Когда появилась новость, на болотах начался вой. Российские пропагандисты начали соревноваться, кто выдаст больший бред. В частности, представитель российского МИД назвала ордер "рецептом на арест". Приобщилась к истерике и пропагандистка Симоньян. Ее заявления распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Симоньян, которую Гаага тоже ожидает, угрожает ракетным ударом по столице той страны, которая арестует Путина. Очевидно, пропагандистка предполагает ядерный удар.

Это решение Международного уголовного суда является историческим. В Офисе генпрокурора уже отметили, что теперь бункерный дед получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Его должны арестовать на территории 122 стран мира, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе Президента подчеркнули, что это только начало. Путина подозревают в совершении военного преступления. В частности, речь идет о незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Кроме того, МКС выдал ордера на арест Марии Алексеевны Львовой-Беловой – уполномоченного президента России по делам ребенка.